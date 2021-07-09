Who's Who Legal определяет лучших представителей юридической сферы с 1996 года.

Юристы GOLAW получили высокое признание в сфере корпоративного налогообложения в международной юридической исследовательской программе Who’s Who Legal 2021.

Так, ведущими специалистами Украины в сфере корпоративного налогообложения названы:

Валентин Гвоздий — управляющий партнер GOLAW, адвокат

Категория – разрешение споров в сфере корпоративного налогообложения

Сергей Оберкович — старший партнер GOLAW, адвокат

Категория – консультирование в сфере корпоративного налогообложения

Ирина Кальницкая — партнер GOLAW, руководитель практики налогового права, практики реструктуризации и урегулирования проблемной задолженности, адвокат

Категория – консультирование в сфере корпоративного налогообложения

Валентин Гвоздий стал единственным адвокатом Украины, которого признали ведущим специалистом по разрешению споров в сфере корпоративного налогообложения.

Сергей Оберкович и Ирина Кальницкая стали единственными адвокатами Украины, которых признали ведущими специалистами по консультированию в сфере корпоративного налогообложения.

Отметим, что результаты исследовательской программы WWL базируются исключительно на отзывах клиентов фирмы в отношении конкретных юристов, что подчеркивает высокое качество предоставляемых юридических услуг.

Who’s Who Legal определяет лучших представителей юридической отрасли с 1996 года. Справочник содержит информацию о более чем 24000 юристах частной практики и 2500 экспертных консультантах из 150 юрисдикций мира. WWL является одним из ведущих справочных ресурсов для компаний, которые ищут признанных юристов в определенной практики, чья репутация уже подтверждена другими клиентами.

GOLAW – международная юридическая фирма, офисы которой расположены в Киеве (Украина) и Берлине (Германия). Фирма неоднократно была высоко отмечена ведущими украинскими и международными рейтингами, среди которых The Legal 500 EMEA, Chambers & Partners, IFLR 1000, Best Lawyers, Who is Who Legal «Юридическая премия» и тому подобное. В течение последних восьми лет, GOLAW входит в топ-10 лучших юридических фирм Украины.

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Автор: Иван Бойко