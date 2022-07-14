В последние недели иена установила несколько самых низких значений, поскольку трейдеры отказались от нее в погоне за более высокими процентными ставками в США.

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России в Украину японская иена упала до самого низкого уровня за последние 24 года.

Падение произошло 14 июля 2022 года. Об этом сообщает Financial Times.

Как пишет издание, ожидаемый рост разрыва ключевых ставок между Японией и США еще больше снизил стоимость валюты.

Она упала на 0,5% до минимума в 138,10 за доллар во время утренних торгов – уровня, которого не было с сентября 1998 года.

В последние недели йена установила несколько самых низких значений, поскольку трейдеры отказались от нее в погоне за более высокими процентными ставками в США, где в этом году Федеральная резервная система, как ожидается, будет действовать более агрессивно для борьбы с стремительной инфляцией.

Банк Японии придерживался мягкой монетарной политики и предостерег только от "чрезмерных колебаний" цены иены.

Инфляция в Японии достигла 2,5% в июне выше диапазона банка.

Инфляция в США:

В июле 2022 года инфляция в США достигла максимального показателя за 41 год.

По итогам июня потребительские цены в США (индекс CPI) выросли на 9,1% в годовом измерении.

Инфляция ускорилась по сравнению с показателем 8,6% в мае и обновила максимум с ноября 1981 года. Базовая инфляция, не учитывающая влияние краткосрочных изменений цены на продукты питания и энергетики, выросла на 5,9%.

Максимальный рост показали цены на энергоносители — индекс вырос на 41,6%, или больше всего с 1980 года. Продовольствие подорожало на 10,4% за последний год — быстрее всего с 1981 года.

В месячном измерении инфляция в США выросла на 1,3%. Это также произошло из-за роста стоимости энергоносителей и продовольствия. Это превысило прогнозы экономистов, которые ожидали июньскую инфляцию на уровне 8,8%.

Война и инфляция в Украине:

По прогнозу НБУ в результате войны в Украине ожидается падение внутреннего валового продукта более чем на треть и существенное ускорение инфляции.

По состоянию на 8 июля 2022 года инфляция в Украине превысила 20%.

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