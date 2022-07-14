Максимальный рост показали цены на энергоносители.

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России в Украину инфляция в США достигла максимального показателя за 41 год.

Об этом говорится в анализе Бюро статистики труда США.

По итогам июня потребительские цены в США (индекс CPI) выросли на 9,1% в годовом измерении.

Инфляция ускорилась по сравнению с показателем 8,6% в мае и обновила максимум с ноября 1981 года. Базовая инфляция, не учитывающая влияние краткосрочных изменений цены на продукты питания и энергетики, выросла на 5,9%.

Максимальный рост показали цены на энергоносители — индекс вырос на 41,6%, или больше всего с 1980 года. Продовольствие подорожало на 10,4% за последний год — быстрее всего с 1981 года.

В месячном измерении инфляция в США выросла на 1,3%. Это также произошло из-за роста стоимости энергоносителей и продовольствия. Это превысило прогнозы экономистов, которые ожидали июньскую инфляцию на уровне 8,8%.

Война и инфляция в Украине:

По прогнозу НБУ в результате войны в Украине ожидается падение внутреннего валового продукта более чем на треть и существенное ускорение инфляции.

По состоянию на 8 июля 2022 года инфляция в Украине превысила 20%.

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