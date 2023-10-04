Замглавы НБУ Юрий Гелетий убежден, что у НБУ достаточно резервов для балансировки валютного рынка.

Введение гибкого курса помогло избежать валютного кризиса, так как политика удержания фиксированного курса и снижения учетной ставки со временем привела бы к накоплению критического уровня дисбалансов в экономике.

Такое заявление в интервью "Минфин" сделал замглавы НБУ Юрий Гелетий, отметив при этом, что есть мнение, что при текущем уровне резервов можно было спокойно удерживать фиксированный курс и снижать учетную ставку, однко это привело бы к кризису.

"Это можно рассматривать как альтернативную стратегию. Но с важной оговоркой. Со временем такая политика привела бы к накоплению критического уровня дисбалансов в экономике и необходимости существенной сиюминутной коррекции курса. Простым языком, к очередному валютному кризису", - отметил замглавы НБУ.

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При этом он не исключает, что курсовые и инфляционные ожидания теперь ухудшатся.

"На начальном этапе такой эффект возможен. Это новый валютный режим, а ко всему новому люди, традиционно, относятся с меньшим доверием. Наша задача — показать, что это действительно управляемая гибкость курса, а у НБУ есть рычаги контроля. Думаю, что рынок в этом быстро убедится, поэтому длительного ажиотажа не ожидаем", - отметил Гелетий.

При этом он подчеркнул, что у НБУ достаточно резервов для балансировки валютного рынка.

"Международная поддержка остается высокой, у НБУ достаточно резервов для балансировки валютного рынка. Наши интервенции будут полностью покрывать дефицит валюты, вызванный войной. К тому же мы будем обеспечивать движение курса как в одну, так и в другую сторону", - заявил Гелетий.

Гибкий курс

3 октября 2023 года Нацбанк ввел гибкий курс. Официальный курс при режиме управляемой гибкости будет определяться операциями на межбанковском валютном рынке.

НБУ разрешил банкам самостоятельно устанавливать курс безналичной валюты. Ранее банки могли покупать и продавать валюту по заявкам клиентов только в пределах официального курса НБУ +/- 1%.

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