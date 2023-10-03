Большинство импортеров закладывают для своего бизнеса курс в 42 грн/долл.

После введение режима гибкого курса гривна может постепенно девальвировать до уровня 42 грн/долл., который будет приемлемым для большинства участников рынка.

Такое мнение высказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин, говорится в статье УНИАН. По его словам, в последние три недели Национальный банк продавал на межбанке значительные объемы валюты - от 617 до 870 миллионов долларов в неделю.

"Это очень большие суммы. И если НБУ уменьшит эти объемы, очевидно, что рынок будет находиться в большом дефиците, и он не сможет его покрыть, поскольку Нацбанк является продавцом "последней надежды". Таким образом, ожидания - буду говорить о своих ожиданиях - складываются в сторону девальвации гривны, поскольку НБУ как раз будет менять механизм регулирования и интервенций", - говорит эксперт.

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Шевчишин предполагает, что девальвация гривны может происходить плавно, таким образом, курс будет постепенно мигрировать в сторону некоего верхнего потолка, который для себя видит Национальный банк.

"Этот уровень не будет таким высоким, чтобы существенно ухудшить экономическую ситуацию и спровоцировать новый виток инфляции", - отметил аналитик.

Он напомнил, что сейчас большинство импортеров закладывают в своем бизнесе курс около 42 грн/долл., такие же девальвационные ожидания разделяет большинство населения. Почти такой курс предусмотрен в проекте госбюджета (41,4 грн/долл). И, по мнению Шевчишина, в любом случае уровень девальвации будет приемлемым для всех участников рынка.

"То есть даже достижение уровня 42 грн/долл. существенно облегчит девальвационные ожидания, спровоцирует волну продажи валюты - население начнет приносить валюту в банки, поскольку все понимают, что дальнейший рост ограничен, а Нацбанку хватает ресурсов его держать. Таким образом, мы будем мигрировать в сторону этого курса. Или это будет скачкообразное движение, по гривне в неделю, или плавные колебания - сейчас трудно сказать", - сказал эксперт.

Курс валют в Украине

Введение Национальным банком режима гибкого курса гривны может привести в последующие дни к подорожанию доллара в обменниках, однако это не продлится долго, считает начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой. По его словам, в течение нескольких дней курсовые показатели в обменных пунктах могут вырасти, однако паниковать не стоит: ожидается, что уже через 1-1,5 недели ситуация утихнет.

Соучредитель monobank Олег Гороховский отметил, что Национальный банк имеет значительный объем золотовалютных резервов, поэтому не допустит большой девальвации гривны в результате отмены фиксированного курса гривны. По словам банкира, свободное формирование курса является признаком нормальности, и регулятор этим решением пытается намекнуть, что экономика держится, а финансовая система работает, несмотря на войну.

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