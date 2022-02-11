Система денежных переводов WebMoney больше не проводит операции с рублевым WMP и WMR-кошелькам. Операции с рублевыми кошельками стали недоступны из-за отзыва лицензии у расчетного банка этой системы АО "Консервативный коммерческий банк" (ККБ).
ЦБ счел, что кредитная организация была задействована в теневом бизнесе. Об этом говорится в сообщении на сайте WebMoney.
По мнению ЦБ, ККБ нарушал банковское законодательство, а также законы о противодействии отмыванию преступных доходов.
WebMoney обещает вернуть владельцам кошельков хранящиеся на них деньги, но пока не уточняет когда и как она это сделает.
"В связи с отзывом лицензии у АО "Банк ККБ", гаранта и расчетного банка системы по рублевым кошелькам, с 11 февраля 2022 года все операции c P и R-кошельками становятся недоступны. Замороженные в АО "Банк ККБ" электронные денежные средства участников системы будут выплачены их владельцам. О порядке возврата средств будет сообщено позднее", - говорится на сайте WebMoney.
WebMoney:
WebMoney или WebMoney Transfer – электронная система мгновенных интернет-расчетов, среда и технология для ведения бизнеса и электронной коммерции. Изначально основанная в России, на сегодняшний день имеет международное распространение.
26 мая 2018 года НБУ окончательно запретил WebMoney в Украине и отменил регистрацию внутригосударственной системы расчетов "WebMoney.UA".
Обвал российского фондового рынка:
- Московская биржа 18 января 2022 года к закрытию торгов зафиксировала падение индекса на 6,5% до отметки 3328 пунктов. Акции компаний "Газпром", "Сбер" и "Яндекс" упали в среднем на 10%.
- 21 января 2022 года российский фондовый рынок продолжил демонстрировать значительное падение. Индекс МосБиржи рухнул на 2,83 процента, до 3416,56 пункта, индекс РТС — на 3,43 процента, до 1400,81 пункта.
- 24 января 2022 года индекс РТС — основной индикатор фондового рынка России — упал более чем на 5%.
- 24 января 2022 года российский регулятор прекратил покупку валюты.
- 25 января 2022 года крупнейший американский банк JPMorgan закрыл все оставшиеся длинные позиции в российском рубле.
- На фоне обвала российского фондового рынка за месяц, начиная с 20 декабря 2021 года по 26 января 2022 года российские миллиардеры потеряли совокупно $27,9 млрд.
- 27 января 2022 года в Европейском центральном банке заявили о том, что международные банки должны быть готовы к санкциям, которые будут приняты в отношении России в случае усиления российской агрессии против Украины.
- 28 января 2022 года акции российского "Газпрома" продолжили снижение.
- 3 февраля 2022 года наблюдалось падение акций крупнейших российских компаний.
- По состоянию на 8 февраля 2022 года общие потери российских банков из-за геополитических рисков составили 200 млрд рублей.
- 9 февраля 2022 года стало известно о том, что российские банки перестали выдавать крупные кредиты.
- 9 февраля 2022 года в Кремле прокомментировали обвал российской экономики из-за Украины.
- 9 февраля 2022 года аналитики рейтинговых агентств S&P и Fitch заявили, что экономика России уже обречена, даже без вторжения в Украину.
- 11 февраля 2022 года обвал российского фондового рынка продолжился.