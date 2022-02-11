WebMoney обещает вернуть владельцам кошельков хранящиеся на них деньги, но пока не уточняет когда и как она это сделает.

Система денежных переводов WebMoney больше не проводит операции с рублевым WMP и WMR-кошелькам. Операции с рублевыми кошельками стали недоступны из-за отзыва лицензии у расчетного банка этой системы АО "Консервативный коммерческий банк" (ККБ).

ЦБ счел, что кредитная организация была задействована в теневом бизнесе. Об этом говорится в сообщении на сайте WebMoney.

По мнению ЦБ, ККБ нарушал банковское законодательство, а также законы о противодействии отмыванию преступных доходов.

WebMoney обещает вернуть владельцам кошельков хранящиеся на них деньги, но пока не уточняет когда и как она это сделает.

"В связи с отзывом лицензии у АО "Банк ККБ", гаранта и расчетного банка системы по рублевым кошелькам, с 11 февраля 2022 года все операции c P и R-кошельками становятся недоступны. Замороженные в АО "Банк ККБ" электронные денежные средства участников системы будут выплачены их владельцам. О порядке возврата средств будет сообщено позднее", - говорится на сайте WebMoney.

WebMoney:

WebMoney или WebMoney Transfer – электронная система мгновенных интернет-расчетов, среда и технология для ведения бизнеса и электронной коммерции. Изначально основанная в России, на сегодняшний день имеет международное распространение.

26 мая 2018 года НБУ окончательно запретил WebMoney в Украине и отменил регистрацию внутригосударственной системы расчетов "WebMoney.UA".

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