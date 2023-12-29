Выяснилось, выгодно ли продавать сегодня валюту.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 29 декабря, подорожал на 30 копеек - до 38,45 грн за доллар.

Курс евро в финучреждении сегодня также подорожал на 40 копеек и составляет 42,90 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 38,00 грн, евро - по курсу 41,90 грн за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня подорожал на 15 копеек - до 38,17 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подорожал на 18 копеек и составляет 42,55 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 29 декабря, подорожал на 50 копеек - до 38,80 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне подорожал на 60 копеек и составляет 42,90 грн за евро.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН отметил, что в послепраздничную неделю может несколько снизиться активность на валютном рынке - в среднем на 20% по сравнению с последней неделей декабря, что может положительно сказаться не только на курсовых колебаниях, но и на объемах валютных интервенций, осуществляемых НБУ.

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