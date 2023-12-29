Продать доллар можно в среднем по курсу 38,00 грн, евро – 42,00 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 29 декабря, подорожал на 50 копеек – до 38,80 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 38,00 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне подорожал на 60 копеек и составляет 42,90 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,00 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня подорожал на 34 копейки – до 38,84 грн/долл. (продать доллар можно за 38,60 грн). Курс евро же в обменниках подорожал сразу на 37 копеек, до 42,92 грн/евро (курс продажи – 42,60 грн/евро).

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Курс валют в Украине

Национальный банк Украины на пятницу, 29 декабря, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 37,98 грн/долл., то есть гривна ослабилась на 36 копеек по сравнению со вчерашним показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на пятницу установлен на уровне 42,21 грн/евро, то есть гривна ослабла на 58 копеек по сравнению со вчерашним курсом.

По прогнозу начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, на следующей неделе, с 1 по 7 января ситуация на валютном рынке будет оставаться без существенных изменений: ожидается, что границы допустимых валютных изменений останутся на уровне 37,5-38,5 грн/$ и 39-41 грн/€ на наличном рынке.

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