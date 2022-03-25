Детали будущей программы президент не раскрыл.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что правительство готовит программу по строительству временного жилья для переселенцев из районов боевых действий.

Об этом Зеленский заявил в видеообращении.

По его словам, по программе "єПідтримка" людям, которые потеряли работу или возможность заниматься предпринимательством, уже выплачено более 20 миллиардов гривен.

Президент напомнил, что сумма выплаты составляет 6,5 тыс. грн.

Зеленский также сообщил, что чиновники готовят новую программу поддержки для переселенцев из районов боевых действий.

"Областные администрации получили четкую задачу - быстро выделить землю для строительства временного жилья для перемещенных лиц. Хочу еще раз подчеркнуть – это временное жилье. После того, как установим мир, мы начнем немедленное, масштабное восстановление нашего государства. Но сейчас людям нужен временный дом. Свой дом", - отметил он.

Глава государства подчеркнул, что "лучше – это дом в Украине, чем где-то за рубежом".

"Помощь мы выплачиваем, работу даем. Люди свои. Страна своя. Все детали этой программы поддержки представит премьер-министр Денис Шмыгаль", - добавил Зеленский.

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