Срок подачи информации в Пенсионный фонд продлен до 10 декабря.

Правительство продлило срок для обращения за разовой помощью ко Дню Независимости Украины ветеранам войны, которые проходят службу, до 10 декабря.

Как сообщила пресс-служба Кабинета министров, для обеспечения выплат помощи ко Дню Независимости Украины лицам, относящимся к ветеранам войны, проходящим службу и не являющимся пенсионерами, соответствующие органы - министерства и ведомства, воинские формирования, предприятия, учреждения, организации - должны были подать Пенсионному фонду Украины информацию о таких лицах не позднее чем до 1 октября текущего года.

"Правительство продлило срок представления информации о таких лицах Пенсионному фонду Украины до 10 декабря текущего года", - говорится в сообщении.

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Выплаты ко Дню Независимости

В июле стало известно, что ко Дню Независимости Украины государство обеспечит разовую денежную выплату ветеранам войны, пострадавшим от нацистских преследований, гражданам, имеющим особые заслуги перед Родиной и отличившимся, защищавшим страну.

Согласно постановлению Правительства, размер выплат составлял от 450 грн до 3100 грн. Размер денежной помощи исчислялся, исходя из прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, - 2 093 грн. Так, для выплаты участникам боевых действий применен коэффициент 50% прожиточного минимума, для членам семей погибших (умерших) ветеранов войны и членам семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины - 30% и участникам войны - 20%.

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