ВВП Украины сократился почти на 6% - Минэкономики

В январе-апреле этот показатель составил 5%.

Валовой внутренний продукт Украины в январе-мае 2020 года сократился на 5,9%.

Об этом говорится в обзоре экономической активности за этот период, опубликованном на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

«По итогам января-мая 2020 года сокращение сводного индекса производства товаров и услуг составило 7,3% (падение на 6,7% в январе-апреле), и, соответственно, сокращение объемов ВВП оценено Минэкономики на уровне 5,9%», - сказано в обзоре.

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В министерстве отметили, что в мае результаты деятельности большинства видов экономической деятельности продемонстрировали замедление темпов падения на фоне смягчения карантина. В частности, речь идет о восстановлении деятельности большинства торгово-развлекательных центров, других учреждений торгового и бытового обслуживания населения, продовольственных рынков, а также, частично, пассажирских перевозок автомобильным транспортом (городское, пригородное, внутриобластное и международное сообщение) и работы метрополитена.

Как отметили в министерстве, это выражается в улучшении индекса ожиданий деловой активности по сравнению с предыдущим месяцем.

«В то же время негативное влияние распространения в мире COVID-19 (из-за временного уменьшения общей экономической активности в мире, инвестиционной паузы, в том числе, со стороны иностранных инвесторов) и действие сдерживающих факторов, сложившихся в предыдущих периодах, сдерживали развитие большинства видов экономической деятельности», - сказано в обзоре.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2020 года Верховная Рада внесла "антикризисные" изменения в государственный бюджет на текущий год, увеличив его дефицит почти в три раза - до 298,4 миллиарда гривень, или 7,5% от ВВП.

Новый государственный бюджет базируется на прогнозах падения ВВП на 3,9%, тогда как ранее ожидался рост на 3,7%, безработицы – 9,4% вместо 8,1%, среднегодового курса гривни - 29,5 за доллар против 27 гривни/доллар, а также ускорения инфляции до 8,7%.

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз падения экономики Украины в 2020 году до 8,2% с 7,7%, которые прогнозировал в апреле, отметив, что восстановление экономики Украины после вызванного пандемией коронавируса спада до докризисных показателей может продлиться до 2023-2024 годов.

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