Согласно прогнозу организации, в 2021 году ожидается умеренное восстановление экономики Украины, рост ВВП за год составит всего 3%.

Всемирный банк ожидает роста мировой экономики на 4% в 2021 году, а украинской - на 3%, при условии, что начатое применение вакцин от COVID-19 продлится в широких масштабах в течение наступившего года.

Читайте такжеВ Минэкономики озвучили масштабы падения ВВП Украины по итогам годаОб этом сказано в сообщении организации со ссылкой на январский обзор "Перспективы мировой экономики".

Всемирный банк отмечает, что восстановление, вероятно, будет слабым в случае, когда директивные органы будут избегать решительных действий по обузданию пандемии и внедрению реформ, способствующих росту инвестиций.

"Несмотря на то, что экономика Украины, как ожидается, будет расти в 2021 году после сокращения на 5,5% в 2020-м, пандемия нанесла значительный экономический ущерб населению Украины. Учитывая высокий уровень неопределенности, связанной с долгосрочными последствиями пандемии и разработкой вакцины, все субъекты экономической деятельности как в государственном, так и в частном секторе и домохозяйства должны будут принять сложные экономические условия внутри страны и за рубежом", - сказано в сообщении.

Прогноз роста украинской экономики

Отмечается, что в 2021 году ожидается умеренное восстановление экономики Украины, рост ВВП за год составит всего 3%. В этот период постепенного восстановления особенно важно удвоить усилия по устранению существующих структурных недостатков украинской экономики, считают в организации.

"По-прежнему ситуация с бюджетом будет серьезно осложняться пандемией и необходимостью предоставления защиты наиболее уязвимым слоям населения. Увеличение дефицита бюджета, значительные обязательства по обслуживанию государственного долга и высокий уровень неопределенности будут сдерживать такие необходимые частные инвестиции", - сообщили в пресс-службе.

Причины роста украинской экономики

Также отмечается, что особенно важным для Украины будет содействие притоку капитала и рабочей силы в наиболее производительные сектора экономики путем укрепления верховенства права, ускорения процесса урегулирования проблемных кредитов, уменьшения регуляторных барьеров и укрепления управления государственными банками.

"Поскольку Украина продолжает восстановление в 2021 году, одним из ключевых уроков этого глобального кризиса является важность укрепления макроэкономической устойчивости. Взвешенная денежно-кредитная и фискальная политика Украины, включая отсутствие значительных внешних и внутренних дисбалансов, помогла смягчить наиболее серьезные последствия пандемии для экономики Украины", - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, сохранение регуляторной независимости Национального банка Украины будет, как и раньше, иметь решающее значение для сохранения доверия и устойчивости.

Что этому предшествовало

Ранее Совет исполнительных директоров Всемирного банка принял решение о предоставлении Украине займа в размере 300 миллионов долларов для усиления защиты малообеспеченных семей.

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Автор: Екатерина Жирий