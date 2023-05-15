На уровне парламента создана рабочая группа, занимающаяся поиском оптимального решения.

Возврат отмененных ранее доплат в 30 тысяч гривень всем военным является неподъемным для бюджета и убирает мотивацию военнослужащих.

Сейчас в парламенте ищут оптимальное решение по выплатам, заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью Forbes.

"То, что предложено правкой к закону, не устраивает абсолютно никого, потому что это убирает мотивацию. Некоторые руководители силовых ведомств говорили, что после того, как они унормировали систему оплаты, в их подразделениях появилось больше мотивации реально воевать, а не сидеть в тылу. Мотивацию нужно искать именно в этом, ведь не каждый из миллионной армии находится на передовой, как многие думают", - сказал он.

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По словам Марченко, на уровне парламента создана рабочая группа, где уже нарабатывается вариант, каким образом этот вопрос можно справедливо и эффективно решить, убрав популизм и чрезмерную политизацию.

"Задача - найти решение, которое будет максимально полезным для Вооруженных сил и подъемным для фискальной части. Чтобы мы это могли обеспечить за счет собственных поступлений. Здесь главное - политические договоренности, чтобы все стороны были на одной стороне. Когда была встреча с фракциями парламента, я увидел, что преимущественно воля к этому есть", - сказал глава Минфина.

Относительно возможности частичного возврата доплат Марченко отметил, что пока не готов это комментировать, но в Минфине готовы слушать военное командование о конкретных категориях, которые надо мотивировать.

"Подчеркиваю, что бюджет на сектор обороны не уменьшается, а, наоборот, растет. Боевое распоряжение и определение случаев схемы выплат – это решение Главнокомандующего. В рамках бюджета мы говорим: определяйтесь, делайте правильные системы мотивации. Но мы вынуждены задавать вопросы, когда видим, что например, государство продолжает доплачивать по 30 000 грн, даже когда у военнослужащего установлен факт дезертирства", - сказал министр.

Дополнительные выплаты военным

Как сообщал УНИАН, ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что доплаты украинским военным в размере 30 тысяч гривен удастся вернуть только в случае повышение налогов.

С 1 февраля порядок выплат премий военным был изменен. Они зависят от районов пребывания воинов, сложности и специфики выполнения ими задач. В частности, надбавку в 100 тысяч гривень получают те, кто выполняет боевые задачи на передовой, а 30 тысяч - те, кто работает на фронте, но не участвует в боях.

10 апреля Верховная Рада проголосовала за законопроект №8312, одна из правок которого предусматривает возвращение военным доплаты в размере 30 тысяч гривень за счет сокращения зарплат госслужащим и сотрудникам государственных предприятий. Однако уже 11 апреля к парламенту внесли постановление, которое блокирует это решение.

2 мая силовики, в частности главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и министр обороны Алексей Резников, обратились в Верховную Раду с просьбой отложить проект о возвращении 30 тысяч военным и разработать новый законопроект по оплате труда военных.

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