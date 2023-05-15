О новой программе страхования сообщила компания "ИНГО", которая много лет защищает имущество физических и юридических лиц, а сейчас начала страховать обычные квартиры от военных рисков.

"Традиционно, в программах имущественного страхования граждан, "военные риски" исключаются из страхового покрытия", - объясняет Николай Матика, директор по розничному бизнесу компании. - "Ущерб от таких событий, как поражение снарядами, ракетами, минами, пулями и т. д., а также последствия взрывов, таких как разбитые окна и другие повреждения недвижимого имущества, всегда были исключены из списка покрытий, освобождающих страховщиков от выплаты компенсаций пострадавшим".

Однако сейчас, по словам директора по розничному бизнесу компании Николая Матики, в связи с тем, что страна находится в режиме длительного военного положения, "ИНГО" решила предоставить возможность защитить свою собственность от этих рисков. Под страховое покрытие попадает как движимое, так и недвижимое имущество квартиры, включая отделку, ремонт, инженерные и другие коммуникации, мебель, бытовую и другую технику и т.д., а также ответственность перед соседями.

Компания предлагает застраховать квартиру от целого ряда опасных ситуаций, таких как: повреждение окон, балконов и лоджий, а также военных рисков, которые ранее традиционно не включались в программы имущественного страхования граждан. сейчас программа "Квартира Экспресс" доступна для физических и юридических лиц, являющихся владельцами квартиры или арендаторами. Оформить полис можно на короткий срок от 1 месяца или на стандартный период - 1 год. Кроме того, заключение договора не требует предварительного осмотра, а небольшие убытки до 30 тыс. грн. могут быть урегулированы по упрощенной процедуре, которая требует минимум документов.

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Для того, чтобы воспользоваться программой, квартира должна находиться в жилом доме, сданым в эксплуатацию после окончания ремонтно-восстановительных работ. Страховую сумму, на которую будет защищена квартира, можно выбрать по своему усмотрению - от 250 тыс. грн до 2 млн. От ее размера зависит объем возмещения, на который можно рассчитывать по факту наступления страхового случая. Ведь убытки, являющиеся следствием военных рисков, возмещаются на условиях договора в пределах страховой суммы без дополнительных сублимитов.