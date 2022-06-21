Потребительская инфляция в мае, по сравнению с маем 2021 года, составила 18%.

Уровень инфляции в Украине после радикального повышения Национальным банком учетной ставки может снизиться до 10-15%.

Об этом в эфире информационного телемарафона заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

"Повышение учетной ставки с 10 до 25% - это беспрецедентное увеличение. Главное чего они (Национальный банк - УНИАН) хотели достичь - это замедления инфляции. Есть надежда на то, что инфляция будет по меньшей мере приведена к уровню 10-15%. Это существенно", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в мае в годовом выражении - по сравнению с маем 2021 года составляла 18%.

Правление Национального банка Украины 2 июня приняло решение повысить учетную ставку с 10% до 25% годовых.

Напомним, что в США инфляция достигла максимума за последние 40 лет. Ранее украинцам рассказали, на сколько вырастет в цене потребительская корзина в этом году.

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