"Укртеплокоммунэнерго" предлагает профильному министерству предложения по внедрению альтернативных антикризисных путей регулирования тепловой отрасли в условиях военного положения.

После полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины правительство Украины должно ввести не только госрегулирование цен на социально значимые товары, но и на коммунальные услуги.

Об этом, как говорится в материале УНИАН, заявил руководитель Союза собственников жилья Украины, экс-министр ЖКХ, народный депутат Алексей Кучеренко.

"Это абсолютный бред, что государство ушло из тарифов, это чистейшая диверсия. Государство обязано контролировать тарифы, потому что если государство даёт субсидии, то оно не имеет права не контролировать тарифы", - отметил он.

Война и коммунальные тарифы:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

29 апреля 2022 года Кабмин зафиксировал цену на газ для населения и важных предприятий. Так, правительство рекомендовало местным властям не повышать коммунальные тарифы.

5 мая 2022 года стало известно о том, что Межотраслевая ассоциация "Укртеплокоммунэнерго" разработала и предлагает профильному министерству предложения по внедрению альтернативных антикризисных путей регулирования тепловой отрасли в условиях военного положения.

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