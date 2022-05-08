Война войной, а зима по расписанию: как Украине подготовиться к новому отопительному сезону

Несмотря на войну, которую ведет против нас Россия, Украина смогла завершить отопительный сезон без существенных аварий. Однако правительству уже сейчас нужно пойти на ряд кардинальных шагов, чтобы следующей зимой в дома украинцев стабильно поступили тепло и горячая вода.

Развязанная варварской Россией война против нашей страны стала настоящим испытанием для отечественной жилищно-коммунальной сферы, которая и в мирное время имела громадное количество проблем.

Одной из главных болевых точек украинского ЖКХ остаются предприятия теплокоммунэнерго. Потому в первый месяц войны были большие опасения по поводу того, как в этих экстремальных условиях завершится отопительный сезон. К счастью, со своей задачей тепловики этой зимой справились, однако теперь руководству государства нужно крепко задуматься над тем, как в нынешних сложных условиях готовиться к следующей зиме.

Все прекрасно понимают, что первоочередной задачей страны должно стать обеспечение безопасности самих теплогенерирующих предприятий и их сотрудников, а также коммунальной инфраструктуры, обеспечивающей подачу в наши дома теплоносителей.

Однако на эти вызовы накладываются хронические экономические проблемы отрасли, которые с началом войны приобрели особо острый характер.

Только по состоянию на лето прошлого года предприятия отрасли задолжали государственному монополисту "Нафтогаз Украины" около 50 млрд грнивень за потреблённый газ. После последней зимы эта задолженность однозначно вырастет, ведь многие украинцы попросту не смогли рассчитаться с теплогенерирующими компаниями за полученные услуги.

Кроме того, власти пока не решили, что дальше делать с действующими тарифами, которые давно не соответствуют экономически обоснованному уровню. Их рост вторую зиму попросту замораживают, для чего Кабинет Министров уже подписал два меморандума с "Нафтогазом" и органами местного самоуправления.

Нынешние заявления представителей центральной власти дают понять, что роста тарифов ожидать вряд ли стоит. Война многих украинцев лишила работы, из-за чего семейные доходы значительно снизились. Потому вполне вероятно, что нас ожидает подписание третьего меморандума, но такой механизм рискует обернуться катастрофой без других действенных шагов.

Вечное госрегулирование тарифов

Эксперты рынка сходятся во мнении, что важным условием для стабильного прохождения следующей зимы должно стать возвращение государственного регулирования тарифов на тепло и горячую воду.

Сейчас Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, устанавливает тарифы для 26 предприятий отрасли. Они оказывают услуги примерно для половины всех абонентов. Остальным предприятиям теплокоммунэнерго страны тарифы устанавливают органы местного самоуправления.

Как считают в межотраслевой ассоциации по развитию систем теплоснабжения "Укртеплокоммунэнерго", в условиях военного положения правительство должно ввести не только госрегулирование цен на социально значимые товары, но и на коммунальные услуги.

"В зависимости от введенного способа государственного регулирования тарифов на теплоэнергию и коммунальные услуги будут определяться гарантии для производителей тепла – компенсации, дотации, льготные условия кредитования и так далее", - отметили в ассоциации.

Согласен с такой рекомендацией руководитель Союза собственников жилья Украины, народный депутат Алексей Кучеренко, который в своё время возглавлял Министерство ЖКХ.

"Это абсолютный бред, что государство ушло из тарифов, это чистейшая диверсия. Государство обязано контролировать тарифы, потому что если государство даёт субсидии, то оно не имеет права не контролировать тарифы", - отметил он в комментарии УНИАН.

Эксперт аналитического центра Ассоциации городов Украины Олег Гарник добавил, что если Украина вернётся к полному госрегулированию этой сферы, то правительство должно, наконец, поставить точку в компенсации разницы в тарифах – между установленными административно и экономически обоснованными.

"Если государство будет устанавливать тарифы, то всю разницу между фактическим и остановленным тарифом государство должно взять на себя", - сказал он агентству УНИАН.

К слову, в декабре прошлого года Кабмин выделял тепловикам 27 млрд гривень на погашение разницы в тарифах на тепло, но на сегодня эти средства в полной мере так и не были использованы по своему назначению.

Разгрести старые долги

Теплогенерирующие предприятия Украины имеют значительную задолженность за потреблённое голубое топливо перед "Нафтогазом". Откладывание системного решения этой долговой проблемы на неопределенный срок грозит непредсказуемыми последствиями.

В минувшие периоды газовый монополист жестко выбивал эти долги, подавая судебные иски. Из-за этого задолженность тепловиков лишь росла – к ней прибавлялись судебные штрафы и пени.

Изменить ситуацию был призван закон, принятый в июле прошлого года. Депутаты не только освободили теплогенерирующие компании от дальнейших штрафов, но и дали им возможность реструктуризировать свои долги и рассчитаться с ними в течение пяти-семи лет.

Как считает Олег Гарник, данный закон нужно пересмотреть в сторону увеличения сроков погашения долгов, ведь принимался он в совсем других условиях.

"Предыдущий срок в 5-7 лет был для мирного времени, когда органы местного самоуправления могли компенсировать, предприятия имели стабильные поступления в размере 90-100 процентов оплаты за потребленные услуги. На сегодняшний день ситуация с оплатой плачевна", - отметил он.

К слову, сегодня в среднем по стране уровень оплаты за потреблённое тепло снизился до 50 процентов и вряд ли стоит ожидать существенного улучшения этого показателя.

"Уровень расчетов населения за услуги теплоснабжения снизился на 20-40 процентов во всех украинских городах. При этом оплата потребителями потребленных услуг осуществлялась по тарифам на уровне прошлого отопительного сезона, в соответствии с меморандумом, и которые не покрывали экономически обоснованные расходы предприятий ТКЭ", - добавили в "Укртеплокоммунэнерго".

Финансовая поддержка отрасли

Помимо возвращения госрегулирования тарифов и понимания, что делать с накопленными долгами, эксперты единодушны в том, что без прямых финансовых вливаний в отрасль пройти следующую зиму в штатном режиме будет практически нереально.

"Укртеплокоммунэнерго" выступило с предложением выделить из резервного фонда госбюджета средства для предоставления финансовой поддержки предприятиям на период военного времени.

"В частности, для выплаты заработной платы работникам, на закупку горюче-смазочных материалов, материалов и оборудования, выполнение ремонтных работ и работ, связанных с подготовкой к новому отопительному сезону", - пояснили в ассоциации.

Эксперт Гарник указывает также на то, что во многих украинских городах война полностью разрушила коммунальную инфраструктуру. Такие города, в первую очередь, занимаются сегодня обеспечением территориальной целостности, спасением людей, потому вряд ли те же Харьков и Чернигов найдут в своих городских бюджетах лишние средства для восстановления инженерных сетей или котельных.

"Не будет ресурса у органов местного самоуправления защищать территориальную целостность государства, компенсировать предприятиям ТКЭ те убытки, которые они понесли из-за неуплаты потребителей, и в то же время восстанавливать инфраструктуру. Они и раньше не могли себе позволить большую часть того, что нужно сделать, потому что были ограничены в средствах", - отмечает эксперт.

Учитывая сложную ситуацию с наполнением государственного бюджета, Гарник предлагает разработать действенный механизм, который упростит привлечение средств зарубежных финансовых институций в поддержку национальной сферы теплоснабжения. Это может стать существенным подспорьем для стабильного прохождения следующей зимы.

Газовый вопрос

В начале апреля премьер-министр Денис Шмыгаль бодро отрапортовал о том, что Украина успешно прошла зиму, в подземных хранилищах еще осталось порядка 9 миллиардов кубометров газа, так что можно смело начинать к следующему отопительному сезону.

Такие же оптимистические реляции звучат и от Министерства энергетики, которое укоряет скептиков за опасения, высказанные прошлой осенью в связи с рекордными мировыми ценами на голубое топливо.

При этом в правительстве скромно умалчивают, что так называемое успешное прохождение зимы произошло благодаря кардинальному сокращению потребления энергоносителей. Спасаясь от войны, Украину в феврале и марте покинуло несколько миллионов человек. Понятно, что все они перестали потреблять газ и электроэнергию. Промышленность многих наших городов была разрушена варварской российской ордой или была вынуждена прекратить работу.

Но проблема обеспечения страной газом никуда не исчезла – государству нужно уже сейчас думать над тем, где брать необходимый минимальный объём голубого топлива на следующую зиму. И происходит это на фоне возможного европейского эмбарго на российские газ и нефть, за что активно ратует Украина.

Как отметил в комментарии УНИАН Алексей Кучеренко, если транзит российского газа в Европу по нашей газотранспортной системе прекратится, нужно четкое понимание, какие действия необходимо предпринять газовщикам, чтобы обеспечить нужное давление в системе. Без этого жители южных областей страны не будут иметь физической возможности получать газ.

"Если мы понимаем, что рано или поздно будет эмбарго, то надо понимать, как мы будем компенсировать свой дисбаланс в 5-6 миллиардов с учетом падения потребления. Второй вопрос, как его физически доставить и какая структурная перестройка должна быть. Под ноль от России - это должна быть принципиально другая ГТС. Она должна быть максимально интегрирована с Европой", - отметил парламентарий.

Не нужно также забывать, что действие нынешнего меморандума о замораживании тарифов на тепло заканчивается уже 1 июня. К тому времени "дочка" "Нафтогаза Украины", компания "Нафтогаз Трейдинг" должна предложить тепловикам новые цены на газ и условия его поставки для производства тепла на следующие двенадцать месяцев.

В свою очередь, до 1 июля производители тепла должны сформировать и подать на утверждение органов местного самоуправления расчет тарифов на тепло на следующий отопительный сезон.

Как видим, у правительства нет времени на раскачку, а необходимо уже сейчас определиться со стратегией на следующую зиму и найти ей надежное финансирование. Потому хочется уже в ближайшие недели увидеть от профильных министерств – Минэнергетики и Минрегиона – внятное изложение основ новой модели работы отрасли. Потому что за приближающимся летом неизбежно настанет осень и зима, к которым надо подготовиться заранее.

Дмитрий Шварц