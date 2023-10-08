По мнению аналитиков, растущий геополитический риск может привести к покупкам таких активов, как золото и доллары.

Война в Израиле, вероятно, приведет к переходу в активы-убежища, поскольку инвесторы внимательно следят за событиями на Ближнем Востоке, чтобы оценить геополитический риск для рынков.

Как сообщает Reuters, по мнению аналитиков, растущий геополитический риск может привести к покупкам таких активов, как золото и доллар, и потенциально повысить спрос на казначейские облигации США, которые агрессивно распродаются.

"Это хороший пример того, почему людям нужно золото в своих портфелях. Это идеальная защита от международных потрясений", - сказал Питер Кардилло, главный рыночный экономист Spartan Capital Securities, отметив при этом, что доллар также выиграет.

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"Каждый раз, когда происходят международные беспорядки, доллар укрепляется", — сказал Кардилло.

"Будет ли это масштабный рыночный момент или нет, зависит от того, как долго он продлится и будут ли другие втянуты в конфликт", - сказал Брайан Якобсен, главный экономист Wealth Management, о ситуации в Израиле, отметив, что крайне важно, какое влияние это окажет на цену нефти.

"Добыча иранской нефти растет, но любой прогресс, которого они добиваются за кулисами с США, будет резко подорван тем, что Иран празднует действия Хамаса… Очень важно увидеть, как отреагирует Саудовская Аравия", - сказал Якобсен.

Война в Израиле

7 октября 2023 года боевики ХАМАС нанесли из Cектора Газа массированный ракетный удар по Израилю, выпустив более 2000 ракет.

Израильская разведка не увидела, что ХАМАС готовит вторжение. Бывший высокопоставленный чиновник США, аналитик центра Атлантического совета Джонатан Паникофф заявил, что вторжение Хамас - это провал разведки Израиля.

В ответ израильская армия атаковала позиции палестинцев.

8 октября 2023 года Израиль официально перешел в состояние войны.

Президент Польши Анджей Дуда заявил о том, что ситуация на Ближнем Востоке способствует России и отвлекает внимание мира от ее агрессии против Украины.

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