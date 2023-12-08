Накануне российский диктатор заявил, что экономика РФ в этом году вырастет на 3,5%.

Успех России в уклонении от ограничения цен на нефть на Западе способствует восстановлению экономического роста страны-агрессора, поскольку действующий президент Владимир Путин готовится баллотироваться снова, несмотря на проблемы, вызванные нехваткой рабочей силы, инфляцией и высокими процентными ставками. Об этом говорится в статье экономического обозревателя Reuters Александра Мэрроу.

Как известно, российский парламент официально назначил дату президентских выборов в следующем году на 17 марта. Накануне Путин заявил, что экономика РФ в этом году вырастет на 3,5%.

По словам автора, ориентированная на экспорт экономика России с объемом 2,2 триллиона долларов США пережила волну санкций лучше, чем ожидалось. При этом Запад не смог эффективно ограничить нефтяные доходы России, ведь Кремль перенаправил экспорт на такие страны, как Китай и Индия, и использовал непрозрачную собственность так называемых теневых флотов судов, чтобы обойти лимит цен на нефть. Так, в ноябре доходы от энергетики пополнили российский бюджет на 961,7 миллиарда рублей против лишь 425,5 миллиарда в январе.

Видео дня

В то же время, Мэрроу прогнозирует, что с восстановлением поступлений от нефти основным внутренним вызовом Путина станет борьба с острой нехваткой рабочей силы, усиленной прошлогодней военной мобилизацией и эмиграцией сотен тысяч людей после вторжения России в Украину.

"Другие экономические проблемы, такие как слабый рубль, высокая инфляция и процентные ставки, рискуют снизить покупательную способность домохозяйств, что является особенно чувствительной темой, когда в стране идут выборы. ... Но в конечном итоге ситуация с инфляцией пока что управляемая, особенно для населения, привыкшего к регулярному повышению цен", - говорится в материале.

Автор также отмечает, что цены на нефть - источник жизни российской экономики - в настоящее время значительно превышают то, что нужно России для фискальной безопасности, при этом сокращение добычи "черного золота" странами ОПЕК+ и обход ценового лимита Запада в совокупности увеличивают энергетические доходы России.

"Санкции Запада, направленные на сокращение ключевого источника финансирования Москвы, создали огромное давление на дефицит российского бюджета в начале этого года, но Москва сейчас ожидает, что дефицит составит лишь 1% ВВП", - пишет автор.

Доходы России от экспорта нефти

Россия нарастила нефтяные доходы - по данным Bloomberg, около 11 миллиардов долларов ежегодно "испаряются" между моментом, когда нефть покинет Россию, до момента, когда она достигнет покупателей.

Также УНИАН сообщал, что ценовые ограничения российской нефти фактически провалились. Страны "Большой семерки" и ЕС установили предельную цену на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель в декабре прошлого года, чтобы уменьшить военный бюджет Кремля. Однако Москва продолжает зарабатывать миллиарды на нефтяном экспорте. Причина - широкие возможности для обхода санкций.

Вас также могут заинтересовать новости: