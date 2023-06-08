Никакого коллапса криптовалюты не произошло да и не могло произойти, в принципе. Напротив, сегодня рынок живет, развивается и демонстрирует рост.

Несмотря на прогнозы некоторых скептиков прошлогодняя турбулентность, связанная с падением одной известной криптобиржи, не повлияла существенно на рынок криптовалют. Никакого коллапса криптовалюты не произошло да и не могло произойти, в принципе. Напротив, сегодня рынок живет, развивается и демонстрирует рост.

В апреле стоимость Bitcoin впервые с июня 2022 года превысила отметку в $30 000 – самая популярная криптовалюта набрала более 80%, что является лучшим квартальным приростом за два года. То есть не было и нет никакого глобального кризиса криптовалюты как явления. Об этом в своей колонке рассказал основатель и СЕО одной из крупнейших криптобирж Европы WhiteBIT Владимир Носов.

По его словам, сегодня отношение общества к криптовалютам является во многом предвзятым. Причина во многих мифах, заполонивших инфопространство. Отсюда незнание, непонимание и недоверие. "Важно понимать: то, что происходило с криптовалютами осенью 2022-го года – это типичный процесс, характерный для любого рынка, переживающего непростой период. В нем нет ничего необычного. Такие стадии проходит любой рынок: фондовый, аграрный, инвестиционный и тому подобное. И криптовалюта не является исключением",- отмечает Владимир Носов.

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Основатель и СЕО WhiteBIT убежден, в большинстве мифов криптовалюта позиционируется как нечто сомнительное, непрозрачное, то, что представляет угрозу мировой экономике. На самом же деле, по его мнению, криптовалюта "угрожает" традиционной финансовой системе, но исключительно в понимании конкуренции и качества, потому что является более прогрессивной, надежной, быстрой, безопасной. Криптовалюта в перспективе может полностью заменить фиат (фиатные деньги, стоимость которых устанавливает, контролирует и гарантирует государство. - прим. ред.). Конечно, традиционный мир, который строился веками, стремится этому сопротивляться. "Если бы криптовалюта реально угрожала мировой экономике, она могла бы уже спровоцировать не один кризис. Основные преимущества технологии блокчейн - это безопасность, надежность и децентрализация. И это абсолютно не об угрозе мировой экономике",- объясняет Владимир Носов.

Концепция децентрализованной валюты, которой является крипта, в первую очередь была создана для расширения прав и возможностей людей и содействия финансовой демократизации путем устранения посредников, таких как государственные учреждения и финансовые корпорации. Криптовалюты предлагают обычным людям возможность получить больший контроль над своими финансами.

"Мифов вокруг криптовалют много, а реальность одна. Будущее мира за блокчейн-технологиями и криптовалютами. Этот процесс невозможно остановить. Он естественен и отвечает современным задачам и требованиям времени. Когда-то аграрная революция стала основой сельского хозяйства. Индустриальная - породила новые отрасли промышленности. Долгое время уголь считался "черным золотом". Затем пришли автоматизация и глобализация. Криптовалюта уже необратимо изменила финансовую систему, а блокчейн-сообщество формирует новое будущее. Биткойн - это новое золото. И тот, кто понимает это сегодня, завтра будет далеко впереди других",- резюмирует Носов.

Напомним, недавно Владимир Носов объявил о том, что криптовалютная биржа WhiteBIT предоставила возможность болельщикам украинской сборной первыми приобрести билеты на игру Украина-Мальта, которая состоится 19 июня, за криптовалюту благодаря техническому решению от Whitepay.