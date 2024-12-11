Ожидается, что это решение позволит ежемесячно получать в бюджет до девяти миллиардов гривен.

За одиннадцать месяцев 2024 года поступления военного сбора в государственный бюджет Украины превысили 40 миллиардов гривен.

Об этом в интервью Новости.LIVE рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. По его словам, повышение до 5% позволит ежемесячно получать до девяти миллиардов гривен военного сбора:

"Повышение мы сделали только на военное положение. Если оно завершается, то даже не надо никаких решений принимать - автоматически слетают эти 3,5%, на которые мы подняли. Это один из двух налогов, которые могут быстро собрать много денег для армии".

Повышение налогов

Как сообщал УНИАН, в конце ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении налогов. Он вступил в силу 1 декабря.

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Согласно новому закону, для физических лиц ставка военного сбора на заработную плату, доходы с банковских депозитов, аренды недвижимости, выигрышей и других увеличивается с 1,5% до 5%. Исключение - военнослужащие.

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