Власти Венгрии решили не блокировать европейские санкции против РФ.

Власти Венгрии не будут блокировать санкции Евросоюза против РФ, которые вводятся в ответ на вторжение в Украину.

Об этом в Твиттере сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонски после разговора с венгерским послом в Варшаве.

"Венгрия не будет блокировать никаких санкций против России, в том числе в отношении системы SWIFT", - написал Яблонски.

Кроме этого, министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан подтвердил министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе позицию о поддержке вопроса отключения Российской Федерации от международной межбанковской системы SWIFT.

Об этом глава МИД Украины сообщил в микроблоге Twitter.

"Разговор с французским коллегой и другом Жаном-Ивом Ле Дрианом. Франция поддерживает отключение РФ от SWIFT. Настаиваю на немедленном введении 3-го пакета санкций ЕС, чтобы остановить вторжение РФ. Франция также готова поставлять оружие и оборудование, чтобы помочь Украине защитить себя", - сообщил Кулеба.

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