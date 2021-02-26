Министр здравоохранения Максим Степанов остановился на вопросе "коронавирусных доплат" врачам.

С 1 апреля медработники Украины перейдут на новую программу медицинских гарантий.

Читайте такжеСемь украинцев пожаловались на неблагоприятные последствия после прививки от COVID-19Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на министра здравоохранения Максима Степанова.

"У нас есть доплаты, которые по "ковиду" доплачиваются - 300%. И были введены доплаты от 1 сентября для врачей и медицинских работников среднего и низшего звеньев: 70% от должностного оклада, 50% минимальной заработной платы для среднего медицинского персонала и младшего медицинского персонала - 25%. Они все сохранены. С 1 апреля они просто перейдут в новую программу медицинских гарантий", - отметил министр здравоохранения.

Что этому предшествовало

Глава Минздрава рассказал, сколько украинцев вакцинировались от коронавируса;

Степанов призвал украинских медиков делать прививки;

В Украине используют вакцины от нескольких производителей. На украинцев ждет 10 миллионов доз вакцины, разработанной компанией Novavax, которую тоже будет производить Serum Institute в Индии.

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Автор: УНИАН