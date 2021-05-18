Аукционы пройдут в рамках как большой, так и малой приватизации.

На май-июнь в Украине запланировано проведение более 100 аукционов по продаже госимущества в рамках большой и малой приватизации.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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"На май-июнь запланировано более 100 аукционов по всей стране", – написал он.

Тимошенко напомнил, что в конце апреля этого года президент Владимир Зеленский разблокировал большую приватизацию в Украине.

"Это без преувеличения историческое событие. Она, во-первых, даст новую жизнь убыточному имуществу, во-вторых, привлечет миллиардные инвестиции. Пора превращать убыточный балласт в прибыль для украинского бюджета", - добавил замглавы ОП.

Также Тимошенко сообщил, что приватизация отныне является отдельной темой селекторных совещаний в Офисе президента.

"Ключевое в нашей совместной работе - чтобы большая и малая приватизация в Украине проходила прозрачно. Впервые в истории Украины на это есть политическая воля. Процесс уже необратим", - написал Тимошенко.

Он напомнил, что в 2020 году ФГИ планировал получить от приватизации 400 млн грн. Несмотря на карантин, реальный доход был в несколько раз больше - 2,5 млрд грн.

Тимошенко убежден, что большая и малая приватизация в 2021 году открывает путь к еще более масштабным инвестициям.

При этом, по его словам, конкуренция растет. В апреле 2020 года среднее количество участников на торгах составляло 3,67, в апреле 2021 года – уже 4,57.

Большая приватизация в Украине: что необходимо знать

30 марта Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о разблокировании большой приватизации в Украине.

Ранее в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства отмечали, что принятие закона позволит осуществить ряд подготовительных мероприятий (таких как проведение аукционов) перед непосредственной продажей объектов большой приватизации.

Также в Минэкономики подчеркнули, что разблокирование приватизации крупных государственных предприятий позволит увеличить поступления в государственный бюджет до 12 млрд грн, а также привлечь большой объем инвестиций.

После объявления в марте 2020 года карантина для противодействия распространению коронавируса в Украине был приостановлен процесс подготовки к продаже объектов большой приватизации. Ранее планировалось проведение пяти или шести подобных аукционов в 2020 году, но ни один в конечном итоге так и не состоялся.

29 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о разблокировании большой приватизации.

Государственный бюджет на 2021 год предполагает привлечение 12 млрд грн от приватизации, причём львиную долю должны составить поступления от большой приватизации.

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Автор: Анна Нагорная