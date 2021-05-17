Курс гривни к евро укрепился до 33,48 грн/евро.

Национальный банк Украины на вторник, 18 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,56 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 33,44 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс валют

Нацбанк на 18 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США - 2755,5 (17 мая - 2761,42);

100 EUR - 3344,49 (17 мая - 3347,81).

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 27,54/27,56 грн/долл., к евро – на уровне 33,45/33,47 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на понедельник, 17 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,61 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий