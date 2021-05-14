Официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 33,47 грн/евро.

Национальный банк Украины на понедельник, 17 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,61 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 2 копейки

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 33,47 грн/евро, то есть гривня просела на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Читайте такжеВ Украине перестал дорожать доллар: курс в обменниках

Официальный курс валют

Нацбанк на 17 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США - 2761,42 (14 мая - 2762,73);

100 EUR - 3347,81 (14 мая - 3337,38).

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на пятницу, 14 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,63 грн/долл., то есть гривня осталась на уровне предыдущего дня.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Коваленко