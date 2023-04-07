Монету выставили на аукцион и одна из ставок уже больше 99 тысяч гривень.

Украинскую монету 1992 года номиналом 2 копейки продают за 99 тысяч гривень. Ее особенность во внешнем виде – "венок" размещен ближе к центру, а не к краю.

Монету выставили на аукцион на специализированном ресурсе Violity. В описании лота указано, что монета из магнитной в отличном состоянии. При этом на обнародованных фото видно потертости и следы ржавчины. Она не была в обороте, потому что была пробной.

На данный момент за монету уже готовы заплатить 99 001 гривню, но эта цена не окончательная. До конца аукциона еще пять дней. Торги завершаться 12 апреля в 21:17.

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Памятные монеты Украины - что известно

Среди украинцев приобрели особую популяность памятные монеты, которые выпускает Национальный банк Украины. Они имеют уникальный рисунок и выпускается ограниченным тиражом, из-за чего становятся объектом охоты.

Так, к концу 2022 года НБУ выпустил памятную монету "Архистратиг Михаил", набор из трех монет "Государственные символы Украины" – "Наш герб", "Наш флаг", "Наш гимн", монету "Павел Глазовой" и другие.

23 января 2023 года две украинские монеты признали лучшими в мире. Речь идет о монетах номиналом в 10 гривень "25 лет Конституции Украины", которая победила в номинации "Лучшая монета о современном событии", и номиналом в 5 гривень "К 30-летию независимости Украины", которая стала самой художественной монетой года.

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