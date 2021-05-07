С каждым годом пенсионный стаж будет увеличиваться

С января 2022-го в Украине произойдет очередной этап повышения требований для выхода на пенсию в 60 лет, в связи с чем часть украинцев потеряют право на получение пенсионных выплат.

Это предусмотрено законом об обязательном общегосударственном пенсионном страховании.

Что изменится

С 2022 года на 12 месяцев увеличатся требования по трудовому стажу:

в 60 лет на пенсию будут выходить только те, у кого есть 29 и более лет стажа;

в 63 года будут выходить на пенсию те, у кого от 19 до 29 лет стажа;

в 65 лет будут выходить на пенсию те, у кого от 15 до 19 лет стажа.

В дальнейшем требования к пенсионерам относительно стажа будут только ужесточаться.

На пенсию в 60 лет:

в 2022-м году будут выходить на пенсию те, у кого от 29 лет стажа;

в 2023-м году будут выходить на пенсию те, у кого от 30 лет стажа;

в 2024-м году будут выходить на пенсию те, у кого от 31 года стажа;

в 2025-м году будут выходить на пенсию те, у кого от 32 лет стажа;

в 2026-м году будут выходить на пенсию те, у кого от 33 лет стажа;

в 2027-м году будут выходить на пенсию те, у кого от 34 лет стажа;

в 2028-м году будут выходить на пенсию те, у кого 35 лет стажа.

На пенсию в 63 года:

В 2022-м по достижении 63 лет смогут выйти на пенсию те, у кого от 19 до 29 лет стажа;

в 2023-м смогут выйти на пенсию те, у кого от 20 до 30 лет стажа;

в 2024-м смогут выйти на пенсию те, у кого от 21 до 31 года стажа;

в 2025-м смогут выйти на пенсию те, у кого от 22 до 32 лет стажа;

в 2026-м смогут выйти на пенсию те, у кого от 23 до 33 лет стажа;

в 2027-м смогут выйти на пенсию те, у кого от 24 до 34 лет стажа;

в 2028-м смогут выйти на пенсию те, у кого от 25 до 35 лет стажа.

На пенсию в 65 лет:

в 2022-м в возрасте 65 лет на пенсию смогут выйти те, у кого до 19 лет стажа;

в 2023-м на пенсию смогут выйти те, у кого до 20 лет стажа;

в 2024-м на пенсию смогут выйти те, у кого до 21 года стажа;

в 2025-м на пенсию смогут выйти те, у кого до 22 лет стажа;

в 2026-м на пенсию смогут выйти те, у кого до 23 лет стажа;

в 2027-м на пенсию смогут выйти те, у кого до 24 лет стажа;

в 2028-м на пенсию смогут выйти те, у кого до 25 лет стажа.

Госбюджет-2021 и пенсии

15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.

В этот же день, 15 декабря 2020 года, министр финансов Сергей Марченко, комментируя вопрос одного из депутатов о сокращении расходов Пенсионного фонда на 8 млрд грн при подготовке ко второму чтению проекта госбюджета на 2021 год, заявил, что в бюджете-2021 достаточно средств для выплаты пенсий.

Планировалось, что индексацию пенсий на 11% проведут с 1 марта. В апреле был запланирован автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров с учетом размера зарплаты и стажа.

Начиная с 1 января 2021 года в Украине начали повышать пенсии отдельным категориям пенсионеров. В частности пенсии выросли на 300 грн - до 2400 грн, повышение касается тех, кому больше 65 лет и чей стаж составляет 30 лет - для женщин и 35 лет - для мужчин. Повышение связано с ростом минимальной зарплаты в Украине, которую второй раз повысят с 1 декабря 2021 — соответственно, тогда пенсии указанной категории пенсионеров вырастут еще раз, с 2400 до 2600 грн.

27 января Кабинет министров утвердил законопроект об индексации пенсий для всех пенсионеров с 2022 года, который будет передан на рассмотрение в Верховную Раду.

17 февраля 2021 года Кабинет министров в ходе заседания утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2021 год.

Кроме этого, в 2021 году в Украине дважды повысят минимальную пенсию (в целом на 9,3%) — соответственно росту прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

С 1 марта 2021 года в Украине была проведена плановая индексация пенсий, которая составила примерно 11%. Кроме того, украинцы в возрасте от 80 лет начали получать ежемесячную доплату в размере 500 гривен (если их пенсия не достигает размера средней заработной платы в Украине, которая учитывается для начисления пенсий).

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Автор: Елена Коваленко