Кабмин подписал меморандум о сотрудничестве с ЕБРР, Американской торговой палатой в Украине и агентством USAID.

Кабинет министров планирует в ближайшие три года создать интегрированный центр рынков капитала и товарных рынков - Национальную биржу по торговле капиталом и товарами (NEXT).

Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, комментируя меморандум о сотрудничестве, который подписало правительство совместно с Европейским банком реконструкции и развития, Американской торговой палатой в Украине и агентством USAID.

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"Сегодняшний меморандум - это новая страница в экономической истории нашей страны. Украинцы получат новые возможности в виде финансовых инструментов для сбережения и инвестирования. Бизнес получит долгосрочный и более дешевый ресурс для развития собственных предприятий. Государство получит увеличение инвестиций, новые рабочие места, экономическое развитие", - написал он.

Запуск фондового рынка Украины

В марте Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) подготовила меморандум Кабинета министров о взаимопонимании с Агентством США по международному развитию USAID и Европейским банком реконструкции и развития относительно создания Украинского международного финансового центра, который должен привести к запуску полноценного фондового рынка в стране.

Украинский международный финансовый центр будет состоять из консультационного совета, бюро по связям с инвесторами, арбитражного центра, универсальной биржи и финансово-инфраструктурного холдинга.

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Автор: Дмитрий Шварц