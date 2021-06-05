Речь идет о глобальной минимальной ставке корпоративного налога, единой для большей части мира, чтобы транснациональные корпорации больше не смогли бы выбирать государства с самыми низкими налогами.

Страны "Большой семерки" планируют принципиально изменить налогообложение крупных технологических компаний.

Вопрос обсуждается на встрече министров финансов стран "Большой семерки" в Лондоне, сообщает Еuronews.

По словам главы британского финансового ведомства Риши Сунака, в эпоху глобализации мир больше не может придерживаться налоговых принципов, которые были заложены сто лет назад.

Речь идёт о глобальной минимальной ставке корпоративного налога, единой для большей части мира, чтобы транснациональные корпорации больше не смогли бы выбирать государства с самыми низкими налогами.

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Насчет конкретной цифры сторонам ещё предстоит договориться. По итогам субботних обсуждений заявили о "минимум 15%".

Если министры придут к соглашению, то документ может быть подписан на саммите лидеров стран G7.

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Автор: Виктория Токарева