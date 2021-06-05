Страны "Большой семерки" планируют принципиально изменить налогообложение крупных технологических компаний.
Вопрос обсуждается на встрече министров финансов стран "Большой семерки" в Лондоне, сообщает Еuronews.
По словам главы британского финансового ведомства Риши Сунака, в эпоху глобализации мир больше не может придерживаться налоговых принципов, которые были заложены сто лет назад.
Речь идёт о глобальной минимальной ставке корпоративного налога, единой для большей части мира, чтобы транснациональные корпорации больше не смогли бы выбирать государства с самыми низкими налогами.
Читайте такжеСтраны G7 планируют ввести санкции против Беларуси из-за ареста Протасевича
Насчет конкретной цифры сторонам ещё предстоит договориться. По итогам субботних обсуждений заявили о "минимум 15%".
Если министры придут к соглашению, то документ может быть подписан на саммите лидеров стран G7.
Вас также могут заинтересовать новости
- СМИ узнали, что Apple отложила выпуск новых MacBook и iPad
- Telegram намерен выйти на биржу в 2023 году и привлечь $30-50 миллиардов - СМИ
- Действие City увеличит количество ИТ-работников вдвое, а доход отрасли втрое - вице-премьер
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram