В Украине растет уровень безработицы из-за карантина - СМИ

Так, по данным июньского опроса Work.uа, 6% работодателей в Украине сообщили о сокращении штата, а 16% держат сотрудников в отпуске за свой счет.

Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, сильно ударил по Украине. Ежедневно на учет в Госслужбу занятости становятся более 3 тысяч граждан, потерявших работу. Многие не ждут предложений, а ищут себе место самостоятельно.

Меньше всего карантин повлиял на количество вакансий в торговле, IT и сельском хозяйстве. Неизменным остается спрос на квалифицированных работников на производстве и в медицине. Об этом со ссылкой на телеканал "Украина" сообщает "5 канал".

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Эксперт Андрей Новак отмечает, что в Украине был введен один из самых жестких режимов карантинных ограничений, что, конечно, существенно повлияло на рынок труда.

"Это (карантин – Ред.) привело к полной остановке целых отраслей – транспорта, общественного питания, туризма и других. Соответственно, в этих сферах предприятия были вынуждены увольнять работников, сокращать зарплаты”, – объясняет он.

Так, по данным июньского опроса Work.uа, 6% работодателей в Украине сообщили о сокращении штата, а 16% держат сотрудников в отпуске за свой счет.

И кроме закрытия бизнеса и кадровых сокращений, на уровень безработицы повлияло и массовое возвращение в Украину трудовых мигрантов.

"Если компания крупная, она более устойчива к расшатыванию, которое наблюдается сейчас, чем, например, маленький бизнес", – объясняет Татьяна Пашкина, эксперт рынка труда.

"Есть вариант, когда официально как бы работать нельзя, но серый рынок нуждается в работниках. Но это незащищенность", – добавляет она.

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