Регулятор намерен осовременить и усовершенствовать требования законодательства по эмиссии платежных карт и их использованию бизнесом.

Национальный банк Украины планирует расширить использование корпоративных платежных карт.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

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"Национальный банк намерен расширить возможности применения корпоративных платежных карт. Для этого регулятор планирует осовременить и усовершенствовать требования законодательства по эмиссии платежных карт и их использованию бизнесом", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Нацбанк планирует четко определить, что бизнес имеет право самостоятельно определять перечень лиц, которые смогут использовать корпоративные платежные карты для расчетов.

Кроме того, регулятор планирует упростить получение платежной карты доверенным лицом / представителем физического лица-владельца счета.

"Так, предполагается предоставить возможность составлять доверенность на получение платежной карты в отделении банка", - сказано в сообщении.

Соответствующие изменения содержит проект постановления Правления Национального банка Украины "О внесении изменений в Положение о порядке эмиссии электронных платежных средств и осуществления операций с их использованием", который регулятор предлагает к обсуждению для общественности и бизнес-сообщества.

Что такое корпоративная платежная карта

Корпоративная платежная карта — это карта, которая выпускается банком для физического лица-предпринимателя или юридического лица для осуществления операций, связанных с их хозяйственной деятельностью.

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Автор: Богдан Слуцкий