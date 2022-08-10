Лидером среди количества размещенных вакансий является сфера продаж.

В августе Киев является лидером по темпам восстановления рынка труда: более трети всех актуальных вакансий размещены в столице.

Об этом говорится в переданном УНИАН исследовании экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua.

Отмечается, что сейчас лидером среди количества размещенных вакансий является сфера продаж. В апреле доля вакансий в сфере продаж составила 14%, а вот в августе уже 20% от всех размещенных.

Вторыми по востребованности являются специалисты из сферы ІТ, интернет и телеком, для которых открыто 19% от всех столичных вакансий. Сравнивая с апрелем, количество вакансий для специалистов из сферы ІТ в столице уменьшилось на 10%.

"Специалисты из сферы маркетинга, рекламы и PR стабильно занимают третью строчку по количеству открытых вакансий в Киеве. Доля предложений работы в этой сфере составляет 10,6% от всех актуальных в столице. Возросла потребность в специалистах из сферы финансов. Сейчас для них открыто 8,4% вакансий, что на 5% больше, чем в апреле этого года. Несколько возросло количество вакансий для студентов и людей, которые только начинают свой карьерный путь, сейчас для них доступно 5% вакансий", - говорится в сообщении.

По данным grc.ua, средняя предлагаемая заработная плата в августе в Киеве составляет 28 700 грн, что несколько ниже, чем в прошлом месяце, однако все равно выше, чем в целом по Украине. Наибольшую среднюю заработную плату предлагают в ІТ сфере – 186 000 грн, во многих вакансиях заработная плата указывается в валюте, поэтому не так подвержена колебаниям.

Кандидатам в сфере бухгалтерии, управленческого учета и финансов предприятий готовы платить в среднем 26 000 грн, а в сфере транспорта и логистики – 25 300 грн. Наименьшую оплату предлагают для студентов – 12 800 грн.

"Из-за войны часть людей потеряла работу, кто-то сменил место жительства, а кто-то решил переквалифицироваться, поэтому выросла конкуренция во время поиска работы. Наибольшая конкуренция в Киеве сейчас среди студентов и молодежи – 17 человек на 1 рабочее место, и этот показатель увеличился по сравнению с апрелем. В августе выросла конкуренция среди юристов – 8 претендентов на одно рабочее место. Достаточно высокая конкуренция при поиске работы среди ученых, педагогов, у представителей топ-менеджмента и у строителей – примерно 7 человек на место", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что при этом показатель средней конкуренции в столице не самый высокий в Украине и составляет 6 человек на одну вакансию.

Работа во время войны:

По данным сайта по поиску работы Work.ua, в июле 2022 года количество вакансий выросло на 14%.

По состоянию на 4 июля 2022 года в Украине почти в 5 раз сократилось количество самых популярных вакансий.

Вас также могут заинтересовать новости: