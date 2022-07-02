На Сумщине наложен арест на 42 железнодорожных вагона.

Национальная полиция в Сумской области наложила арест на 42 железнодорожных вагона российских компаний стоимостью 30 миллионов гривен.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины в своем Telegram-канале.

"Вагоны с товарно-материальными ценностями заехали на территорию Украины еще до начала полномасштабного вторжения оккупантов, и на момент начала войны находились в приграничной общине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что там содержались опасные вещества, которые могли вызвать чрезвычайную ситуацию, из-за чего их перегнали подальше от границы, в малолюдный район.

Как сообщал УНИАН, в начале июня Офисом генерального прокурора было обеспечено наложение ареста на 420 железнодорожных вагонов стоимостью более 500 миллионов гривен и товарно-материальные ценности на сумму более 130 миллионов гривен, которые принадлежат предприятиям Российской Федерации и Республики Беларусь.

Ранее сообщалось, что на пятом месяце полномасштабного военного вторжения России в Украине наложили арест на имущество российских корпораций.

Напомним, что ранее в Украине арестовали средства туркомпании "железного мальчика" из Российской Федерации.

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