Арест был наложен на девять украинских предприятий, принадлежащих российским холдинговым компаниям.

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России в Украине наложили арест на имущество российских корпораций.

Общая сумма арестованного имущества составляет более 4,5 млрд гривень. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

"В ходе досудебного расследования, начатого по факту планирование и ведение агрессивной войны РФ против Украины, установлено, в том числе скрытые в оффшорных юрисдикциях, активы российских корпораций, которые могли использоваться в подрывной деятельности против страны", - говорится в сообщении.

Арест был наложен на девять украинских предприятий, принадлежащих российским холдинговым компаниям "Ростех"; "Татнефть"; "РусАл"; "Группа ГМС";

Также арест был наложен на 70 объектов недвижимого имущества, имущественные комплексы и земельные участки, чья стоимость более 4,5 млрд грн.

Война против Украины и дефолт РФ:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

После вторжения России в Украину агентство S&P снизило кредитный рейтинг РФ с ВВ+ до ССС-.

8 марта 2022 года S&P понизило кредитные рейтинги 52 российских компаний.

Россия допустила дефолт по своему внешнему долгу, так как предложила владельцам облигаций выплаты в рублях, а не в долларах.

23 апреля 2022 года были названы сроки полного дефолта России.

В случае, если проспекты эмиссии не предусматривают рублевые выплаты, а валютные не поступят на счета кредиторов до конца льготного периода сроком в месяц, это будет означать дефолт России.

Во время финансового кризиса в России и обвала рубля в 1998 году правительство президента Бориса Ельцина объявило дефолт по внутреннему долгу в размере $40 млрд.

В последний раз Россия терпела дефолт по отношению к своим иностранным кредиторам более века назад, когда большевики под руководством Владимира Ленина отказались от долгового бремени царской эпохи в 1918 году.

27 июня 2022 года впервые за сто лет Россия объявила дефолт по суверенному долгу.

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