Размер денежной премии будет зависеть от степени тяжести ранения.

Военные Сухопутных войск ВСУ с боевыми ранениями на фронте получат одноразовую премию ко дню 30-й годовщины восстановления независимости Украины.

Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский подписал накануне соответствующий приказ, сообщает пресс-служба командования Facebook.

"За усердие, разумную инициативу, добросовестное выполнение служебных обязанностей, мужество и героизм проявленный в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины и по случаю 30-й годовщины независимости Украины", - говорится в документе.

Отмечается, что именно благодаря бойцам на передовой Украина имеет возможность праздновать День независимости.

Читайте такжеЗеленский отменил свободную экономическую зону "Крым""Понятно, что никакие деньги не вернут людям здоровье. Это лишь свидетельство поддержки командования и уважения к подвигу наших военнослужащих, заботы о них", – подчеркнул Сырский.

Генерал-полковник подчеркнул, что командование будет делать все возможное, чтобы каждый раненый на фронте боец смог продолжить службу.

Размер денежной премии будет зависеть от степени тяжести ранения и составлять от 2500 до 10 тысяч гривень.

Премии выплачены в соответствии с Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Украины и приказом Министерства обороны Украины "О бюджетной политике МО Украины на 2021 год".

Парад ко Дню Независимости: как это будет

В Киеве на Крещатике пройдут три колонны:

Пешая - представители всех сил безопасности и обороны Украины, кинологические подразделения Украины.

Воздушная - Воздушные силы, Сухопутные войска, Военно-морские силы, Государственная пограничная служба Украины, Национальная гвардия Украины, Национальная полиция Украины, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, государственное предприятие "Антонов".

Механизированная - вооружение и военная техника сил безопасности и обороны Украины, а также военная техника стран-партнеров.

Обещают, что с Труханова острова дополнительно запустят артиллерийский салют, а в конце парада будет пролет боевых самолетов, спуск сигнальных ракет и дым, окрашенный в цвета государственного флага Украины.

Автор: Яна Ставская