Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,90 грн за долл.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня снизился на 1 копейку – до 40,40 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни ослаб на 10 копеек – до 41,40 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,90 грн за долл., евро – 40,50 грн за евро.

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Курс во время войны:

Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

До полномасштабного вторжения России в Украину был плавающий курс гривни. Регулятор может вернуться к плавающему валютному курсу при условии сбалансирования валютного рынка.

21 июля Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривни на 25% – до 36,57 грн/долл.

В проекте государственного бюджета на следующий год Кабмин предусмотрел средний курс гривни на уровне более 42 грн/долл.

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