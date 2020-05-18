В столичных обменниках дешевеет валюта: сколько стоит доллар и евро

Доллар в киевских обменниках подешевел на 15 копеек, а евро - на 10 копеек.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро понедельника, 18 мая, снизилась на 15 копеек - до 26,80 гривни за доллар.

Читайте такжеПредложение валюты сейчас выше, чем до эпидемии – глава НБУ

Как передает корреспондент УНИАН, стоимость евро снизилась на 10 копеек и составила 29,00 гривни.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 26,55 гривни за доллар, евро – 28,50 гривни за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на понедельник, 18 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,64 гривни/доллар, то есть гривня четвертый день подряд укрепилась к доллару - на этот раз на 4 копейки.