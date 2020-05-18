Гривня начинает неделю с укрепления: сколько стоит доллар

Официальный курс НБУ на 18 мая: 100 USD – 2663,80 гривни; 100 EUR – 2876,77 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 18 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2663,80 (15 мая – 2667,92)

100 EUR – 2876,77 (15 мая – 2878,69)

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 в пятницу, 13 мая, котировки гривни к доллару установились на уровне 26,61/26,63 гривни/доллар, к евро – 28,81/28,84 гривни/евро.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро пятницы, 15 мая, выросла на 5 копеек - до 26,95 гривни за доллар, а стоимость евро снизилась на 3 копейки и составила 29,10 гривни.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на пятницу, 15 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,68 гривни/доллар, то есть гривня третий день подряд укрепилась к доллару - на этот раз на одну копейку.