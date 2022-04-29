США готовы выделять помощь в необходимых Украине объемах.

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины Конгресс США готов поддержать запрос президента Джо Байдена на выделение $33 млрд помощи Украине.

Об этом заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси федерального органа, сообщает Укринформ.

Пелоси отметила, что США готовы выделять помощь в необходимых Украине объемах, в том числе в сфере обороны, экономики и гуманитарных потребностей.

По словам Пелоси, сейчас Конгресс работает над решением многих важных вопросов. При этом, по ее словам, нет сомнений в том, что эти запросы будут утверждены.

Конгресс готов поддержать запрос о привлечении российских чиновников и олигархов к ответственности за развязанную против Украины войну.

Война в Украине:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что затрудняет эвакуацию мирного населения и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

26 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что ВСУ начали переводить на вооружение НАТО и стандарты Альянса.

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