Курс гривни ослаб и относительно доллара, и относительно евро.

Курс наличного доллара в "Приватбанке" подорожал на 10 копеек - до 39,80 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне подорожал на 15 копеек - до 41,75 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,30 грн за долл., евро - 40,75 грн за евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 39,37 грн.

Ситуация с курсом валют в Украине

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк Украины 21 июля ослабил официальный курс гривни на 25% до 36,57 грн/долл.

В проекте государственного бюджета на следующий год Кабмин предусмотрел средний курс гривни 42,2 грн/долл., а на конец 2023 года чиновники прогнозируют его на уровне 45,8 грн/долл.

Что будет с курсом валют в Украине

Эксперты прогнозируют, что резких скачков на валютном рынке в ближайшие дни не предвидится.

Так, по словам директора департамента казначейства Cominbank Германа Марченко, до 18 декабря наличный курс доллара в Украине будет колебаться в пределах 40-41 грн / долл.

Такого же мнения и банкир Анна Золотько. Она уверена, что на этой неделе курс доллара будет держаться вблизи психологического уровня.

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