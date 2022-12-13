Курс гривны к евро сегодня составляет 41,90 грн/евро.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня ослаб на 10 копеек - до 40,20 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни не изменился и составляет 41,90 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,65 грн за долл., евро - 41,10 грн за евро.

Видео дня

Курс валют в Украине: что происходит с ценами

Как сообщал УНИАН, Национальный банк отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Это произошло 21 мая. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

До полномасштабного вторжения России в Украину был плавающий курс гривни.

21 июля Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 25% до 36,57 грн/долл. Известно, что в проекте государственного бюджета на следующий год Кабмин предусмотрел Средний курс гривни на уровне более 42 грн/долл.

Кроме этого, 13 декабря эксперт сделал прогноз, каким будет доллар в ближайшие дни. Резких скачков на валютном рынке не предвидится, отметил банкир.

Вас также могут заинтересовать новости: