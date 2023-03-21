Продать американскую валюту в банке можно по курсу 38,05 грн/долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБанка" подешевел на 7 копеек – до 38,55 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне подорожал на 10 копеек – до 41,00 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 38,05 грн/долл., евро – 40,00 грн/евро.

Видео дня

Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 38,85 грн.

Курс во время войны

В мае 2022 года в Украине отменили ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам.

В июле 2022 года Нацбанк снизил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

Директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько прогнозирует, что к концу марта стоимость американской валюты будет находиться в диапазоне 38,3 - 39,1 гривни за доллар.

Управляющий партнер Бюро инвестиционных программ (BIP), экономист Александр Бондаренко прогнозирует, что, по реалистическому прогнозу, стоимость доллара будет колебаться в пределах 39 - 40 грн/долл., а по пессимистическому - 41-42,5 грн/долл.

Вас также могут заинтересовать новости: