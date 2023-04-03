Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,10 грн/долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" подешевел на 15 копеек – до 37,60 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро подешевел на 25 копеек – до 40,65 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,10 грн/долл., евро – 39,65 грн/евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 41,32 грн.

Курс во время войны

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину, Национальный банк отменил ограничения на установление курса, несмотря на то, что до войны курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Позже, 21 июля 2022 года регулятор снизил официальный курс гривни на 25%.

Кандидат экономических наук Александр Хмелевский, прогнозирует, что курс доллара в Украине в апреле будет колебаться в пределах 37-39 грн/долл. По его словам ниже 37 грн/долл. курс вряд ли упадет.

Директор департамента казначейства Акционерного общества Cominbank Герман Марченко прогнозировал, что курс доллара в Украине на наличном рынке в ближайшие две недели перед Пасхой упадет на несколько процентов. По его словам, в пасхальный период гривня вполне может укрепиться в пределах 2–3%.

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