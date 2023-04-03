Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,50 грн за долл.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня не изменился и составляет 38,00 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни укрепился на 5 копеек – до 41,15 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,50 грн за долл., евро – 40,40 грн за евро.

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В мае 2022 года регулятор отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам.

В июле 2022 года официальный курс гривни был ослаблен до 36,57 грн/долл.

Аналитик Александр Болтян прогнозирует, что в апреле средний курс продажи доллара США в Украине будет колебаться в узком диапазоне 38-39 гривень. Средние оценки стоимости доллара США на год - 40-42 грн/долл.

Финансовый эксперт Андрей Шевчишин прогнозирует, что курс будет находиться в горизонте 38,3-38,5 грн/долл.

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