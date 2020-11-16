Как подчеркнул премьер, несмотря на пандемию, Украина решительно настроена на продолжение системных реформ.

Наиболее перспективными сферами для инвестиций в Украине является агропромышленный комплекс, энергетика, инфраструктура, а также IT-отрасль.

Как передает пресс-служба правительства, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выступления на 17-м Венском экономическом форуме "Диалог будущего 2020".

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"Это особенно актуально в условиях пандемии, когда Украина нуждается в новых мощных стимулах для экономического восстановления. Такими стимулами должны стать постепенное расширение доступа к внутреннему рынку ЕС в сферах, где Украина уже достигла значительного прогресса, а также снятие других ограничений, которые существуют для нашей торговли", - цитирует главу правительства его пресс-служба.

Премьер-министр напомнил, что во время 22-го саммита "Украина-ЕС" украинская делегация представила и передала свое видение обновления Соглашения об ассоциации и призвала начать консультации по обновлению отдельных параметров соглашения, прежде всего - в сферах торгового и секторального сотрудничества.

"Мы также ожидаем подписания Соглашения об общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС, начало интеграции рынков газа и электроэнергии и интеграции в цифровой рынок Европейского Союза", - цитирует Шмыгаля пресс-служба.

Реформы и пандемия

Как подчеркнул премьер, несмотря на пандемию, Украина решительно настроена на продолжение системных реформ, которые должны стать основой для выхода из кризиса и дальнейшего роста экономики.

"Либерализация рынка земель сельскохозяйственного назначения, медицинская реформа, развитие электронного управления и цифровизация государственных услуг, обеспечение прозрачных и справедливых правил ведения предпринимательской деятельности - вот некоторые из основных направлений реформ, над которыми мы сегодня работаем", - цитирует Шмыгаля его пресс-служба.

Во время выступления он отметил инвестиционный потенциал Украины и добавил, что наша страна является одной из лучших в мире для аутсорсинга IT-услуг. По его словам, IT-отрасль ежегодно растет на 20-25%.

"Наше государство является одним из ведущих мировых производителей и экспортеров сельскохозяйственной продукции с большим и неиссякаемым потенциалом. Считаю, что страны Центральной и Восточной Европы могут быть источником инвестиций, ноу-хау и лучших практик в Украине", - цитирует Шмыгаля его пресс-служба.

Как отметил премьер, создание благоприятных условий для развития и ведения бизнеса в Украине является неизменным приоритетом правительства.

"Четкие и прозрачные правила игры на рынке, справедливое и предсказуемое поведение регуляторов, устранение регуляторных барьеров очень важны для полноценного развития предпринимательства в Украине и привлечения инвестиций", - цитирует главу правительства пресс-служба.

Аудит экономики

20 октября во время своего ежегодного послания о внутреннем и внешнем положении Украины в зале Верховной Рады президент Владимир Зеленский заявил, что Кабинет министров в ближайшее время должен представить стратегию развития Украины до 2030 года, а также результаты аудита управления экономикой.

4 ноября 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что Кабинет министров 6 ноября 2020 года представит результаты экономического аудита Украины.

6 ноября Кабинет министров презентовал результаты аудита отечественной экономики и векторы экономического развития до 2030 года.

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Автор: Дмитрий Шварц