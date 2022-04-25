Несмотря на войну в Украине СЭП работает в обычном режиме и без перебоев, как и в мирное время.

Национальный банк Украины объяснил, как будут работать банковские учреждения и система электронных платежей (СЭП) на майские праздники.

В частности в НБУ отметили, что в период действия военного положения в Украине отменяются праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде Украины. Также, если праздничный день выпадает на субботу или воскресенье, то выходной день не переносится.

Таким образом, праздничный день 1 мая (День труда), который выпадает на воскресенье, не переносится. Соответственно понедельник 2 мая будет рабочим днем для банковской системы.

"Межбанковские переводы через систему СЭП будут осуществляться с 30 апреля до 2 мая 2022 года включительно датой банковского дня 2 мая 2022 года", - говорится в сообщении.

Праздничный день 9 мая (День победы над нацизмом во Второй мировой войне) приходится на понедельник. Он будет обычным рабочим днем для банковской системы.

"Межбанковские переводы через систему СЭП будут осуществляться с 7 по 9 мая 2022 года включительно датой банковского дня 9 мая 2022 года", - отметили в НБУ.

В Нацбанке также напомнили, что несмотря на войну в Украине, СЭП работает в обычном режиме и без перебоев, как и в мирное время.

"Все банки Украины подключены к системе и имеют возможность осуществлять платежи клиентов почти круглосуточно и без выходных, учитывая собственные потребности и потребности своих клиентов", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, военное положение в Украине, введенное после полномасштабного вторжения Российской Федерации, продлили до 25 мая 2022 года.

С 14 апреля украинцам снова разрешили покупать наличную валюту. При этом, продажа безналичной валюты и в дальнейшем запрещена.

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