Фактические поступления превысили ожидаемые более чем на 4,8 миллиарда гривень, или на 7,6%.

Поступления акцизного налога с произведенных в Украине товаров в общий фонд государственного бюджета Украины за январь-декабрь 2020 года составили 68,4 миллиарда гривень, что на 12,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

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Как сообщила пресс-служба Государственной налогой службы, фактические поступления превысили ожидаемые на более чем 4,8 миллиарда гривень, или на 7,6%.

"За декабрь 2020 года в общий фонд государственного бюджета Украины собрано акцизного налога с произведенных в Украине товаров в сумме почти 7,3 миллиарда гривень. Это на 26,1%, или на 1,5 миллиарда гривень, больше ожидаемых поступлений налога. По сравнению с декабрем 2019 года, поступления выросли на 2,4%, или на 167,4 миллиона гривень", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в специальный фонд госбюджета в январе-декабре 2020 года поступило почти 12,1 миллиарда гривень акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров, что на 3,9%, или на 454,7 миллиона гривень, больше ожидаемых поступлений налога. По сравнению с соответствующим периодом 2019 года, поступления выросли на 45,5%, или на 3,8 миллиарда гривень.

Также сообщается, что непосредственно в декабре сумма поступлений акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров в специальный фонд госбюджета составила почти 1,2 миллиарда гривень. Это составляет 112,2% от ожидаемого показателя, дополнительные поступления составили 129 миллионов гривень. По данным налоговой службы, по сравнению с декабрем 2019 года поступления выросли на 75,2%, или на 507,4 миллиона гривень.

Что этому предшествовало

В декабре 2018 года Кабинет министров принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

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Автор: Богдан Слуцкий