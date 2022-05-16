Регулятор с начала полномасштабного вторжения профинансировал госбюджет уже на 100 млрд грн.

Национальный банк Украины немедленно откажется от практики финансирования государственного бюджета с помощью прямой покупки военных облигаций у Министерства финансов, как только завершится война или риски финансового сектора будут сведены к минимуму.

Об этом заявил глава Национального банка Кирилл Шевченко в интервью изданию The Asahi Shimbun.

"Наша позиция неизменна. Мы понимаем, что финансирование бюджетных потребностей из центрального банка является исключением лишь в условиях военного положения. И как только мы выиграем или риски финансового сектора будут сведены к минимуму, центральный банк немедленно откажется от этой практики. Мы вернемся к режиму плавающего обменного курса и наших рыночных инструментов, включая ключевую ставку, которую мы обычно используем", - подчеркнул Шевченко.

Справка УНИАН. Национальный банк с начала полномасштабного вторжения купил у Министерства финансов военных облигаций на 100 млрд грн для финансирования расходов государственного бюджета.

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