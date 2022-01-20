В НБУ уже видят первые признаки стабилизации курса гривни.

В Национальном банке Украины рассказали, при каких обстоятельствах стабилизируется курс гривни, который сейчас заметно девальвировал.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом рассказал директор Департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин во время брифинга.

"Когда будет стабилизация курса – ключевой момент это деэскалация (военного конфликта со стороны РФ – УНИАН): когда будет деэскалация, валютный рынок быстро стабилизируется", - сказал он.

По словам Лупина, в Нацбанке уже видят первые признаки стабилизации курса гривни.

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"Вчера НБУ продавал валюту, но в очень небольших объемах, менее 20 млн долл., сегодня мы не делали интервенций вообще. Если оценивать, как рынки прошли через эту турбулентность, очень много есть положительных признаков. Во-первых, наличный рынок сильно не отдалялся от межбанковского валютного курса. Во-вторых, мы не фиксировали ни одного обращения, что нет долларов в кассе банка или обменного пункта, что невозможно купить валюту. То есть прошли на положительной ноте", - отметил он.

Также Лупин отметил, что на баланс спроса и предложения валюты влияют и фундаментальные факторы.

"Это и высокие цены на экспортные товары, которые продолжают оставаться высокими, это и переводы в Украину, экспорт ИТ-услуг - все эти фундаментальные факторы имеют ревальвационный влияние на курс", - подчеркнул он.

Курс на 20 января:

Курс гривни к доллару в обменных пунктах Киева на утро четверга, 20 января, укрепился на 4 копейки – до 28,48 грн/долл.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 28,22 грн за доллар, евро – 31,95 грн за евро.